Shkodra Elektronike do ta përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision Shkodra Elektronike është shpallur fituese e edicionit të 63-të të Festivalit të Këngës. Shqipëria këtë herë do të përfaqësohet në Eurovision me këngën “Zjerm”. Ndërkaq, çmimin e dytë në Festivalin e Këngën e rrëmbeu Elvana Gjata me këngën “Karnaval”. View this post on Instagram A post shared by Radio Tirana (@radiotirana_)