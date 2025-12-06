Shkodër: Vdes në burg i dënuari me 25 vjet për vrasjen e gruas shtatzënë
Ai ishte dënuar me 25 vite burg për vrasjen e gruas me foshnjën në bark.
Ngjarja e rëndë kishte ndodhur më datë 9 dhjetor të vitit 2012 në Orikum, ku gruaja u gjet e pajetë në një shtëpi të braktisur.
“Shtetasi Shpëtim Çeliku, i cili vuante dënimin në një burg të sigurisë së lartë, ka ndërruar jetë rreth orës 08:10 në Reanimacionin Qendror të QSUNT, ku ishte dërguar për trajtim të specializuar për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore. Vdekja ka ardhur si pasojë e arrestit kardiorespirator. Çeliku, banues në Vlorë, ishte dënuar me 25 vite burg nga Gjykata e Rrethit Vlorë për veprën penale “Vrasje në rrethana të tjera cilësuese”, pasi ishte arrestuar më datë 09.12.2012. Nga dënimi i tij kishin mbetur për të vuajtur edhe 8 vite e 5 muaj. Më datë 15.10.2025 ai ishte transferuar në Spitalin e Burgjeve nga IEVP Shkodër, dhe më pas u dërgua në QSUNT, ku ndërroi jetë. Janë duke u zbatuar procedurat me njoftimin e Prokurorisë, SHKBSB, Komisariatit të Policisë dhe familjarëve”, njofton Policia e Shtetit.