“Shko fale akshamin, drekën e sabahun”, debat i ashpër mes Fjollës dhe Labit

Një debat i ashpër ka ndodhur mes dy banorëve të BBVK-së, Fjollës dhe Labit. “Hajt shko falu. Shko fale akshamin, drekën e sabahun”, ka thënë Fjolla. “Ti qenke kundër namazit”, është përgjigjur Labi.

04/01/2026 16:37

