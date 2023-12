Shkenda Dubova do të futet në Big Brother VIP Kosova 2

Këngëtarja e njohur, Shkenda Dubova ka bërë të ditur se do të futet në Big Brother VIP Kosova 2.

Dubova nuk ka specifikuar se në çfarë cilësie, megjithatë ka njoftuar se do të hyjë, transmeton lajmi.net.

Tutje ajo ka pranuar se e përcjell reality show-in.

“Po, prajmet i përcjelli, sepse s’po kena qa me bë. Është emision interesant. Unë ka me hi në Big Brother po qysh kam me hi, e shohim”, ka thënë ajo në një intervistë për faqen ‘Artistët Shqiptarë’.