Shkencëtarit kinez i injektohet vaksina eksperimentale kundër Covid-19

Një nga shkencëtarët kryesorë të Kinës është injektuar me një vaksinë eksperimentale të koronavirusit për të inkurajuar publikun që ta ndjekin shembullin e tij kur të aprovohet një e tillë.

Gao Fu, kreu i Qendrës Kineze për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, nuk ka thënë kur apo si u bë kandidat për vaksinim, duke e lënë të paqartë nëse ishte injektuar si pjesë e një gjykimi njerëzor të aprovuar nga qeveria.

Kina po garon me kompanitë amerikane dhe britanike që janë në garë për një vaksinë që do të ndihmojë në përfundimin e pandemisë, një veprim që do të ishte edhe një triumf shkencor dhe politik.

Tetë nga afro dy duzina vaksina të mundshme të fazave të ndryshme të testimit njerëzor në të gjithë botën janë nga Kina, shkruan Sky News.

Gao nuk pranoi të thoshte me cilën nga vaksinat u injektua, duke thënë se nuk dëshironte të dukej si po bënë një lloj propagande për një kompani të veçantë.

“Unë do të zbuloj diçka të fshehtë: Unë jam injektuar me një nga vaksinat. Shpresoj se do të funksionojë”, tha ai.

Gao tha që e bëri injektimin për të ngjallur besimin e publikut në vaksinat, veçanërisht në mes të një rreziku të mosbesimit në rritje që ka nxitur teoritë e komplotit dhe sulmet ndaj shkencëtarëve.