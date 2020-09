Shkencëtarët identifikojnë arsyen përse Covid-19 po shkakton dëmtime të veshkave

Nga këto, dëmtimi i veshkave është një rezultat shumë i frikësuar, i cili gjithashtu mund të rrisë shanset e vdekjeve të reja të lidhura me koronavirusin, shkruan kp, transmeton lajmi.net.

Në një studim të ri, një ekip ndërkombëtar studiuesish ka identifikuar një proteinë që ka shumë të ngjarë të jetë shkaku i dëmtimit të veshkave te pacientët me COVID-19.

Sipas një studimi të udhëhequr nga Universiteti i Miçiganit, nivelet e larta të receptorit të tretshëm të aktivizuesit të plazminogjenit urokinase (suPAR) – një proteinë e prodhuar nga gjaku dhe shërben si biomarkeri për aktivitetin imun dhe inflamator në trupin e njeriut – ishte e lidhur ngushtë dëmtimi i veshkave midis njerëzve të infektuar me virusin SARS-CoV-2 dhe kërkoi shtrimin në spital.

“Ne nuk e dimë saktësisht pse pacientët me COVID-19 të rëndë kanë një shkallë të lartë të dëmtimit të veshkave”, tha Salim Hayek, autor i studimit. “Sidoqoftë, është duke u bërë më e qartë se një sistem imunitar hiperaktiv luan një rol të madh në sëmundshmërinë e COVID-19, duke përfshirë ndërlikimet e lidhura me veshkat.”

Autorët testuan nivelet e suPAR të 352 pjesëmarrësve të studimit të cilët morën sëmundjen dhe u pranuan në spital për shkak të saj. Gati 25 për qind e pjesëmarrësve pësuan dëmtime të rënda në veshka ndërsa ishin në spital. Nivelet e tyre mesatare të suPAR ishin mbi 60 për qind më të larta në krahasim me pjesëmarrësit e tjerë.

Gjithashtu, nevoja e mundshme për dializë shpëtuese ishte 20 herë më e lartë në mesin e pacientëve me nivelet më të larta të suPAR. Në tërësi, nivelet mesatare të suPAR të pjesëmarrësve në spital me COVID-19 të rëndë ishin gati tri herë më të larta kur krahasoheshin me individë të shëndetshëm.

“SuPAR është një faktor qarkullues imunitar që kemi parë të kontribuojë në dëmtimin e veshkave në mijëra pacientë,” tha Jochen Reiser, bashkautor i studimit. “Viruset ARN si HIV dhe SARS-CoV-2 sjellin një përgjigje suPAR të sistemit imunitar të lindur që çon në një rritje të niveleve të suPAR në gjak. Nëse ekziston një përgjigje hiperinflamatore e suPAR, qelizat e veshkave mund të dëmtohen”, shpjegoi Reiser.

Subramaniam Pennathur, bashkautor i studimit, theksoi se regjistrimi i niveleve të suPAR në kohën e pranimit në spitale mund të shërbejë si një parashikues i rëndësishëm i dëmtimit akut të veshkave (AKI) gjatë rrjedhës së periudhave të trajtimit të tyre dhe të jetë konsekuent për kujdesin në e ardhmja.

“Për shembull, marrja e niveleve të suPAR mund të na lejojë të bëjmë shtresimin e rreziqeve, d.m.th., të identifikojmë pacientët me rrezik të lartë herët dhe të krijojmë trajtimin e duhur parandalues, duke zvogëluar kështu rrezikun e AKI dhe duke përmirësuar rezultatet e COVID-19”, tha ai.

Pennathur shtoi se trajtimet e përqendruara në ndërprerjen e rrugës suPAR mund të konsiderohen gjithashtu për kujdesin terapeutik dhe parandalues të AKI të shkaktuar nga koronavirus.

“Ne jemi duke u përgatitur të fillojmë provën e parë klinike që synon suPAR për të parandaluar dëmtimin e veshkave të lidhura me COVID-19 dhe duke vepruar kështu shpresojmë të lehtësojmë barrën e sëmundjes së veshkave si në pacientët COVID-19 ashtu edhe jo-COVID-19 me nivele të larta të suPAR,” përfundoi Hayek. /Lajmi.net/