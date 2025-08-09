Shkëlzen Maliqi: Presidentja, qyqe në krizë

09/08/2025 12:49

Publicisti dhe analisti, Shkëlzen Maliqi, ka vazhduar me kritika ndaj presidentes Vjosa Osmani për gjendjen politike të krijuar në vend.

Maliqi në një postim në profilin e tij në “Facebook” e ka quajtur Osmanin si “qyqe në krizë”.

“Presidentja, qyqe në krizë!”, ka shkruar Maliqi.

Maliqi e ka kritikuar edhe më herët presidenten Osmani për rolin dhe qasjen ndaj bllokadës politike në vend.

