Shkëlzen Maliqi: Presidentja, qyqe në krizë
Lajme
Publicisti dhe analisti, Shkëlzen Maliqi, ka vazhduar me kritika ndaj presidentes Vjosa Osmani për gjendjen politike të krijuar në vend.
Maliqi në një postim në profilin e tij në “Facebook” e ka quajtur Osmanin si “qyqe në krizë”.
“Presidentja, qyqe në krizë!”, ka shkruar Maliqi.
Maliqi e ka kritikuar edhe më herët presidenten Osmani për rolin dhe qasjen ndaj bllokadës politike në vend.