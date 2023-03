Shkëlzen Gashi: Nëse Kurti e bën Asociacionin, ka me i gjujtë gaz edhe në shtëpinë e tij në Taslixhe

Analisti Shkëlzen Gashi ka thënë se nëse në dokumentin final që do të krijohet për të përcaktuar nivelin e vet-menaxhimit tek serbët, ka elemente të Asociacionit të komunave me shumicë serbe të marrëveshjeve të vitit 2013 dhe 2015, atëherë ai do të gjuajë Kurtin me gaz lotsjellës në shtëpinë e tij në lagjen Taslixhe të Prishtinës.

“Na këtu jemi të gjithë që dijmë me lexu e me shkru. Nëse del që Kurti fut në dokumentin final, kompetenca për serbët që janë të njëjta me marrëveshjen e vitit 2013 dhe 2015, atëherë unë do të bëj diçka. Unë nuk do të mjaftohem me kritika në studio e as në shkrime. As me protesta besa”, tha ai në T7.

“Por do të bëjë atë që e ka thënë ai vet. Nëse e formoj Asociacionin ka thënë mund të gjuani gaz në qeveri. Por jo, unë do të shkojë edhe në shtëpinë e tij në Taslixhe që të gjuaj gaz”, shtoi Gashi.