Shkelja e Kushtetutës dhe ministrat me aktakuza: Binomi i Kurtit Opozitar që iu kundërvua Kurtit Pushtetar

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, atëbotë opozitar, thoshte se kushdo që e shkelë Kushtetutën e Republikës së Kosovës është super kriminel. Në anën tjetër, ai përgjatë periudhës së fushatës zgjedhore përpara zgjedhjeve të përgjithshme, premtonte se nuk do të ketë në kabinetin e tij ministra me aktakuza. Mirëpo, ky binom elektoral duket se e ka tradhtuar Kurtin.

Përgjatë së premtes, Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës, bëri të ditur se ka konstatuar se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e cila drejtohet nga ministrja Arbërie Nagavci ka shkelur Kushtetutën e Kosovës me vendimin për organizimin e mësimit në Komunën e Kamenicës.

“Gjykata ka vlerësuar kushtetutshmërinë e Vendimit të 23 prillit 2021 të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (në tekstin e mëtejmë: MASHTI). Kërkesa për vlerësimin e kushtetutshmërisë së këtij akti është parashtruar në Gjykatë nga Komuna e Kamenicës bazuar në autorizimet e përcaktuara me paragrafin 4 të nenit 113 [Jurisdiksioni dhe Palët e Autorizuara] të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Në vlerësimin e kushtetutshmërisë së Vendimit të kontestuar, Gjykata njëzëri vendosi që: (i) kërkesa është e pranueshme; (ii) Vendimi [nr.01B/24] i 23 prillit 2021 i MASHTI-it, nuk është në përputhshmëri me paragrafin 2 të nenit 12 [Pushteti Lokal], paragrafët 1 dhe 3 të nenit 123 [Parimet e Përgjithshme] dhe paragrafët 2 dhe 3 të nenit 124 [Organizimi dhe Funksionimi i Vetëqeverisjes Lokale] të Kushtetutës; (iii) të refuzojë kërkesën për masë të përkohshme; dhe (iv) të refuzojë kërkesën për tërheqje të kërkesës”, u tha në vendimin e Kushtetueses.

Kushtetuta qe shkelur nga Qeveria Kurti I edhe me masat e kufizimit të lëvizjes së lirë. Gjykata Kushtetuese pati vendosur që vendimi i 23 marsit 2020 i Qeverisë së Kosovës për të kufizuar lëvizjen e lirë të qytetarëve të mos jetë në përputhje me Kushtetutën, dhe të njëjtin ta shpallte të pavlefshëm.

“Gjykata vendosi njëzëri se Vendimi [nr. 01/15] i 23 marsit 2020 i Qeverisë nuk është në përputhshmëri me nenin 55 [Kufizimi i të Drejtave dhe Lirive Themelore] të Kushtetutës në lidhje me nenet 35 [Liria e Lëvizjes], 36 [E drejta për privatësi], 43 [Liria e Tubimit] të Kushtetutës dhe me nenin 2 (Liria e lëvizjes) të Protokollit nr. 4, nenin 8 (E drejta për jetë private dhe familjare) dhe nenin 11 (Liria e tubimit dhe asociimit) të KEDNJ-s”, bëhej e ditur atëherë në vendimin e gjykatës.

Megjithatë, kalkulimi në pagabueshmëri në vendimmarrje në rast të marrjes së pushtetit, Kurtit duket se i doli i gabuar. Ai dikur e cilësonte kriminel këdo që shkelte Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

“Ai që e shkel Kushtetutën është super kriminel, (vazhdon) nuk ka kriminel sot më të madh nëpër burgje se Mustafa, që e ka shkel Kushtetutën e po tërhiqet”, deklaronte ndër të tjera ai gjatë kohës sa ishte në opozitë.

Qeverisja e mirë me aktakuza shumë Kabineti i Qeverisë Kurti II po rrethohet nga njerëz me aktakuza aktive. Me aktakuza po ballafaqohen edhe deputetët nga radha e Lëvizjes Vetëvendosje. Disa nga emrat e funksionarëve me aktakuza janë Xhelal Sveçla, Glauk Konjufca, Arbërie Nagavci, Fitore Pacolli e Mimoza Kusari-Lila, derisa deri von… Lexo me shumë

“Nuk do të kemi në qeveri ministra me aktakuza”, ishte një nga frazat e përdorura shpesh nga kryetari i LVV-së, Albin Kurti, në kohën e zgjedhjeve.

Mirëpo në qeverinë e tij aktakuzë nga ministrat kanë ai i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, si dhe ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci. Që të dy këta ngarkohen për veprën penale “përdorim i armës dhe pengim i personit zyrtar”.

Në anën tjetër, për të njëjtat vepra penale po akuzohet edhe kryekuvendari të ardhur nga ana e Lëvizjes Vetëvendosje.

Këto aktakuza janë ngritur për shkak të hedhjes së gazlotsjellësit në sallën e Kuvendit të Kosovës, përpara zyrtarëve të pranishëm.

Për “përdorim të armës dhe pengim të personit zyrtar”, akuzohen edhe katër deputetë të tjerë të Lëvizjes Vetëvendosje: Fitore Pacolli, Valon Ramadani, Jetmire Vrenezi dhe Drita Millaku.

Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, radhitej po ashtu në vargun e të akuzuarve për përdorim të armës e pengim të personit zyrtar.

Për aferën ‘Hidrocentralet’ aktakuzë aktive ka edhe Mimoza Kusari-Lila, shefe e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje.

Deri në vitin e kaluar, aktakuzë kishte edhe ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu. Ai akuzohej për keqpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar për kohën sa ishte drejtor i Urbanizmit në Komunën e Prishtinës. /Lajmi.net/