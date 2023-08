Shkeli dy persona qëllimisht me veturë: Flasin nga Policia rreth rastit

Nëpër media sot ka qarkulluar një video ku shihet se një veturë shkelë 2 persona.

Madje u raportua se rasti ishte në Fushë-Kosovë, por jo, ajo ngjarje ishte në Prishtinë më saktësisht në rrugën “Dervish Çollaku”, shkruan lajmi.net.

Për lajminet ka folur Agron Borovci nga Policia e Kosovës

Ai e konfirmoi se ngjarja ka ndodhë mëngjes e hershëm të ditës së sotme në një nga rrugët e kryeqytetit.

Borovci tha po ashtu se viktimat kanë marrë trajtimin mjeksorë.

Ky rast është cilësuar “Vrasje në tentativë”.

“Ngjarja ka ndodhur rreth orës 04:00, në rrugën “Dervish Çollaku” në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së informatës policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe nga informacionet e para është bërë e ditur për dy persona të lënduar të cilët kanë marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ndëridhur me ngjarjen me autorizimin e prokurorit të shtetit, policia ka iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale “Vrasja në tentativë”.Aktualisht policia ka ngritur dyshimet për një veturë të dyshuar me targë të huaj, ndërkaq po vijon puna policore për identifikimin dhe lokalizimin e të dyshuarit kryesor”, tha Borovci./Lajmi.net