Shkatërrohen mbi 456 kg narkotikë të llojeve të ndryshme, të cilat janë konfiskuar në disa raste penale

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizre, Petrit Kryeziu ka marrë pjesë në procesin e shkatërrimitt ë substancave narkotike, që janë konfiskuar e sekuestruar në raste të ndryshme penale. Sipas Prokurorisë Themelore në Prizren, shkatërrimi është kryer nga komisioni kompetent, në përbëre të të cilit kanë qenë përfaqësues nga Prokuroria, Gjykata dhe Policia e Kosovës në…

Lajme

17/11/2025 16:04

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizre, Petrit Kryeziu ka marrë pjesë në procesin e shkatërrimitt ë substancave narkotike, që janë konfiskuar e sekuestruar në raste të ndryshme penale.

Sipas Prokurorisë Themelore në Prizren, shkatërrimi është kryer nga komisioni kompetent, në përbëre të të cilit kanë qenë përfaqësues nga Prokuroria, Gjykata dhe Policia e Kosovës në përputhje me procedurat standarde të veprimit.

“Gjatë këtij procesi janë shkatërruar këto sasi të substancave narkotike dhe sendeve të ndërlidhura:

  • Marihuanë: 347 kg e 804.79 gram
  • Kokainë: 886.89 gram
  • Heroinë: 7 kg e 788.7 gram
  • Bimë kanabis: 8 copë
  • Fara kanabisi: 100 kg + 37.7 gram
  • Kërpudha narkotike: 155.7 gram
  • Monedha të letrës: 160 euro
  • Valixhe (çantë): 3 copë”

Procesi i shkatërrimit është realizuar në një ambient të licencuar, duke respektuar standardet ligjore dhe praktikat e sigurisë.

 

Ky aktivitet është mbështetur nga Home Affairs Programme of the European Union in Kosovo (HAPE), i financuar nga Bashkimi Evropian.

 

Artikuj të ngjashëm

November 17, 2025

“Në afërsi të Drenicës, një grumbull shqiptarësh digjnin shtëpitë e tyre...

Lajme të fundit

“Në afërsi të Drenicës, një grumbull shqiptarësh digjnin...

Clark: Ne bëmë gjithçka që të ndalonim aktet...

Arrestohet pejani, rrahu bashkëshorten

Demaku i PDK-së: Jemi unik kundër një qeverie nga Vetëvendosje