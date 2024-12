Shkarkohet presidenti i Koresë së Jugut

Presidenti i Koresë së Jugut, Yoon Suk Yeol ka lëshuar një deklaratë në vazhdën e votimit të shkarkimit të tij nga parlamenti i vendit.

“Po ndaloj përkohësisht udhëtimin tim”, tha presidenti, kompetencat e të cilit do të pezullohen menjëherë, shkruan CNN.

“Edhe pse ndalem tani për tani, udhëtimi drejt së ardhmes që kam ecur për dy vjet e gjysmë nuk duhet të ndalet kurrë. Unë kurrë nuk do të dorëzohem. Unë do t’i marr kritikat, lavdërimet dhe mbështetjen tuaj në zemër dhe do të bëj më të mirën time. për vendin deri në fund”.

Kryeministri Han Duck-soo, i cili do të marrë rolin e presidentit në detyrë pasi Yoon të marrë një kopje të rezolutës së shkarkimit, ka komentuar votimin e shkarkimit.

“Unë do t’i kushtoj të gjitha forcat dhe përpjekjet e mia për funksionimin e qëndrueshëm të punëve shtetërore”, ka thënë ai pas votimit të kaluar në Asamblenë Kombëtare.

Ai pritet të mbajë një mbledhje të kabinetit sot, sipas agjencisë së lajmeve Yonhap.

Parlamenti ka votuar sot për të fajësuar presidentin e vendit, Yoon Suk Yeol, duke e pezulluar atë nga detyra zyrtare, për shkak të tentimit të tij jetëshkurtër për të shpallur gjendje lufte, një javë më parë.