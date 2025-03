Shkaktoi panik mes protestuesve në Serbi, çka është “Topi zanor”?

Sulmi, që ndërpreu minutat e heshtjes së për të vdekurit në Novi Sad, shkaktoi tronditje të madhe mes protestuesve.

Çka është ‘topi zanor’?

Topi zanor është një armë jo vdekjeprurëse që përdoret për të shkaktuar zhurma shumë të forta, me qëllim të çorientimit dhe frikësimit të turmave. Kjo armë përdor teknologjinë për të krijuar një shpërthim zanor të fuqishëm, i cili mund të ndikoje drejtpërdrejt në dëgjimin e individëve, duke shkaktuar konfuzion dhe pasiguri, dhe shpesh i detyron ata të largohen nga zona e goditur.

Topat zanorë përdoren kryesisht nga forcat e sigurisë për të menaxhuar situatat e tensionuara gjatë demonstratave ose protestave, duke i penguar protestuesit të veprojnë ose të organizohen siç mund të ndodhte pa një ndërhyrje të tillë.

Përveç kësaj, përdorimi i këtyre armëve është shpesh i diskutuar në lidhje me efektet e mundshme negative që mund të kenë ato mbi shëndetin e individëve, siç është dëmtimi i dëgjimit.

Teknologjia pas topave të zërit funksionon duke drejtuar valët e zërit në një rreze të ngushtë. Kjo lejon që zëri të udhëtojë mbi një distancë më të gjatë dhe me më shumë saktësi.

The dictatorial and mafia regime of Vučić uses prohibited weapons against the peaceful citizens of Serbia. pic.twitter.com/yDvxLg2NZm

— Stevanović Vladimir (@VladimirStev) March 15, 2025