Shiu dhe bora rikthehen në vikend, këto pritet të jenë temperaturat në qytetet e vendit Të shtunën parashihet të mbajë mot kryesisht i vranët dhe vende-vende me kushte për riga shiu dhe reshje bore. Temperaturat minimale do të sillen nga -6 deri në -3°C, ndërsa maksimalet nga -1 deri 2 gradë. Ndërkaq të dielën do të kemi mot të vranët me intervale me diell. Temperaturat minimale do të shënohen nga…