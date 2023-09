Shitet për një shifër rekorde pulovra me dele të zezë e Princeshës Diana Një pulovër e veshur nga Lady Diana, me të famshmen “delen e zezë” u shit në ankand për shifrën rekord të 1.143 milion dollarëve. Pulovra e cila ishte veshur nga Diana kur nuk ishte martuar ende me princin Charles, u shit nga shtëpia e ankandeve Sotheby’s 10 herë më shumë nga parashikimet. Në ngjyrë të…