Shitësit ilegal largohen nga tregu i automjeteve
Shitësit ilegal këtë të diel nuk kanë dalur në tregun e automjeteve pas aksionit të Inspektoratit të Komunës së Prishtinës, Policisë së Kosovës dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Aksion i cili ka për qëllim ndalimin e shitjeve të shpezëve dhe largimin e tyre nga hapësirat publike.
Kryeinspektori i Inspektoratit, Alban Ymeri ka thënë për KosovaPress, se në javën e dytë të aksionit shitësit janë larguan nga kjo pjesë të cilën e frekuentonin.
“Edhe këtë javë në kuadër të planit operativ që e kemi bashkë me policinë dhe Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, bashkë me policinë dhe inspektorët e AVUK-ut, kemi dalur në terren dhe kemi inspektuar këto hapësira dhe të gjithë shitësit ilegal të cilët e frekuentonin këtë pjesë tanimë janë larguar dhe nuk kemi asnjë shitës këtu”, ka thënë Ymeri.
Ymeri ka thënë se bashkë me ndërmarrjen “Pastrimi” dhe Ndërmarrjen Publike Banesore, kanë arritur të pastrojnë pjesët me mbeturina.
Gjithashtu, në pjesët ku i frekuentonin shitësit ilegal janë vendosur edhe pengesat antipark në mënyrë që t’u pamundësohet automjeteve të parkohen ilegalisht.
“Është vendosur një rend dhe një rregull sa i përket këtyre frekuentuesve të tregut të automjeteve këtu. Hapësira që ka qenë këtu me mbeturina përmes kompanive Pastrimi, ndërmarrjes publike banesore është pastruar dhe janë vendosur pengesat antipark në mënyrë që t’u pamundësohet automjeteve të parkohen ilegalisht këtu”, ka shtuar ai.
Kryeinspektori i Inspektoratit, Alban Ymeri ka shtuar se kësaj radhe deri më tani nuk kanë arritur të shpërndajnë asnjë gjobë, pasi që shitësit ilegal janë vetëdijesuar.
“Sot nuk kemi hasur në dikë që ka tentuar të frekuentojë këto hapësira si më herët. Të gjithë ata janë frekuentuar në treg, gjithçka është në rregull. Asnjë gjobë deri më tani nuk kemi arritur me shënua”, ka thënë Ymeri.
Aksioni i Inspektoratit të Prishtinës, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe AVUK-un ka për qëllim largimin e shitësve ilegal, të cilët kanë therur shpezë në afërsi të tregut./kp