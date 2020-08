Shikoni punën e një kameramani në Formula 1

Pas një pushimi dy javor, Formula 1 vazhdon me garën në pistën legjendare të Belgjikës.

Dje janë mbajtur praktikat, dhe sot në orar është gara kualifikuese. Formula 1 ka postuar një video në rrjetet sociale që ka tërhequr vëmendjen. Një nga kameramanët ishte në qendër të vëmendjes.

Gjegjësisht, ata donin të tregonin se sa e vështirë është për kameramanët të kapnin një makinë kur para tyre kalon me më shumë se 300 kilometra në orë./Lajmi.net/

The cameramen are super quick, too! 🚀🤯#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/G2tfkcgtAz

— Formula 1 (@F1) August 28, 2020