Shihen disa pinguinë duke ecur rreth stadiumit Santiago Bernabeu, askush nuk e kupton se çfarë po ndodh

Tifozët akoma nuk po munden ta kuptojnë se çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme në stadiumin e Real Madridit, shkruan lajmi.net.

Në Santiago Bernabeu janë parë disa pinguinë teksa lëvizin për të hyrë brenda në stadium:

📍| There are penguins at the Santiago Bernabeu. @JavierCaireta #rmalive pic.twitter.com/MTgDZVTV3N

— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2021