“Shih ti” – Polaku që nuk e solli mallin ishte në Prishtinë, avokati: Muharremi i kishte thënë ministrisë që ta arrestojnë

Mahmut Halimi, avokati i biznesmenit të arrestuar nën dyshimet për dallavere me rezerva shtetërore, Ridvan Muharremi, në emisionin “Debat Plus” ka thënë se klienti i tij i ka bërë me dije Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë se pronari i kompanisë polake, të cili kanë bërë pagesën (për vaj dhe sheqer) dhe nuk ua ka sjellë mallin është duke qëndruar në Prishtinë.

Më tej avokati ka thënë se Ridvani iu ka kërkuar që të shkojnë në hotelin ku pronari polak po qëndronte me organet kompetente dhe ta marrin të pyetje.

“Zotëri Ridvan, se ky pronari polaku ka kuptuar ishte në Prishtinë dhe është duke fjetur në hotel Prishtina ka shku i ka thirr të ministrisë, ju ka thënë ‘ju lutem shkoni se pronari mallit, shitësi, të cilit ja keni bërë pagesën ndodhet në hotel Prishtina. Unë si qytetar nuk guxoj me shku, merrni organet e ndjekjes merrni policinë e shkoni, nëse është nevoja edhe arrestojeni. Mos e lëshoni pa e ditë arsyen dhe shkakun.’ Dhe Ridvani thyese se ata nuk akne shpreh gatishmëri më bë ketë. Me tre persona ka fol me Lipovicën, Garën dhe nganjëherë Kushtrimi”, ka thënë Halimi.