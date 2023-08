Shifrat milionëshe të ndara për librat, Kica-Xhelili i drejtohet VV-së: 1.2 milion euro më shumë për produktin e njëjtë

Deputetja e LDK-së, Doarsa Kica – Xhelili, e ka kritikuar Qeverinë e Kosovës e udhëjhequr nga Vetëvendosje në lidhje me vendimin për subvencionimin e librave.

Kica-Xhelili tha se ministria e Nagavcit e kishte anuluar tenderin për librat shkollorë në vlerë prej 4.8 milionë eurove kurse tash sipas saj janë duke i thënë 6 milionë për produktin e njëjtë.

Ajo u shpreh se me vendimin për subvencionim prindërit po paguajnë më shtrenjtë për libra.

Postimi i plotë i saj:

“Gjakderdhje financiare” thonin dikur.

Anuluan tender me 4.8 milion për librat shkollorë. Sot japin 6 milion për PO atë produkt.

Nga dikur 8 milion në 13 si total, po kamuflojnë koston shtesë kinse në emër të materialeve tjera shkollore, sepse u dëshmua që librat po u kushtojnë prindërve më shtrenjtë se kur i kontraktonte ministria me tender. Bonus: nervoza; koha; transporti.

Domethënë, atyre bizneseve që dikur thonin “po zhvatin para publike” me tender, përmes subvencionimit po u japin sërish të holla, veçse me kosto shtesë. Por, duke i demonizuar po ato biznese.

Domethënë JU bleni te ata por NE nuk blejmë, veç ua japin të hollat me ndërmjetës. Pak më shumë besa, por s’ka gjë. E shesim ndërkohë si sukses.

Me shumë gjasë, e kanë shumë seriozisht konceptin “40% janë analfabet funksional”. E kanë thënë. E kanë shkruar. E mendojnë. Llogarisin në këtë. Ndryshe nuk kuptohen veprimet e tyre.

Shoqëria jonë nënvlerësimin s’po e përjeton për herë të parë. As fyerjen. As mashtrimin.

Gjatë fushatës së janarit 2021, një plak i pat thënë Kryeministrit: “mas sa vjete pe nrroj dorën për herë t’parë. Kujdes, mos m’shtin, se për ty e nrroj n’dakik.”

Eh, kujdes! Dakiku s’pret as pyet.

Ato thinja nuk kapërdijnë më mashtrim.