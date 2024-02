Shi e diell: Këto pritet të jenë temperaturat për sot Sot (e mërkurë) në vendin tonë parashikohet të mbajë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale me diell, ku pritet lokalisht të ketë edhe reshje të pakta shiu. Sipas MeteoKosova, era do të fryjë kryesisht nga drejtimi i veriut me shpejtësi prej 5-23 km/h. Temperaturat minimale do të lëvizin prej -1 deri në 1°C, ndërsa…