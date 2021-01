Shi e borë sot dhe nesër në Kosovë, këto janë temperaturat

Gjatë ditës së sotme vendi do të përfshihet nga reshjet e shiut dhe të borës.

Sipas parashikimeve të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës (IHMK) reshje shiu e bore do të ketë edhe të shtunën por me intensitet më të vogël.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri 0 gradë Celsius, ndërsa ato maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-11 gradë Celsius.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Do të mbajë mot i vranët dhe me intervale me diell.

Vranësirat gjatë pjesës së dytë të ditës së premte parashikohen të shoqërohen me reshje shiu dhe bore. Reshje parashihet të ketë edhe ditën e shtune por me intensitet më të dobët.

Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -4 deri 0 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 6-11 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga juglindja me shpejtësi 1-8 m/s”, thuhet në njoftimin e IHMK-së. /Lajmi.net/