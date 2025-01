Shi dhe borë – parashikimi i motit për ditët në vijim Të premtën fillimisht mbetet mot i butë, me vransira e intervale me diell, ku maksimalet shkojnë deri në 12C e 14C. Me afrimin e frontit të ftohtë, pasdite fillojnë të shfaqen reshje shiu, që me rënie të temperaturës deri në mbrëmje shndërrohen në borë. Temperaturat deri në mbrëmje zbresin në 0C. Era ndryshon drejtimin nga…