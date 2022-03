Shfuqizohet vendimi i Haxhiut për shkarkimin e drejtorit të burgut, rekomandohet kthimi i tij

KPMShCK ka rekomanduar që Ministria e Drejtësisë të rikthejë Beqën në pozitën e drejtorit.

Aprovohet si e bazuar ankesa e parashtruar nga ankuesi”, thuhet në vendim, teksa vijon: “Shfuqizohet vendimi i datës 22.12.2021 i Ministres së Drejtësisë të Republikës së Kosovës”.

Ndërsa bazuar në arsyetimin e vendimit të Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbyesit Civil, shkarkimi i Beqës është në kundërshtim me ligjin.

.“Prandaj, Kolegji për shqyrtimin dhe vendosjen e ankesave pasi ka peshuar me kujdes këto prova një nga një dhe së bashku në tërësi, ka konstatuar se Vendimi me nr.164/2021 i datës 22.12.2021 i Ministres së Ministrisë së Drejtësisë është në kundërshtim me dispozitat e lartshënuara ligjore dhe si i tillë duhet të shfuqizohet me qëllim të kthimit të ligjshmërisë”, thuhet në vendim.

Arif Beqa ishte shkarkuar nga pozita mbi dyshimet për fshehjen e një rasti të ngacmimit seksuali cili dyshohet se kishte ndodhur në Qendrën Korrektuese për të Mitur në Lipjan.

I njëjti më herët kishte ushtruar detyrën e drejtorit në Qendrën e Paraburgimit në Lipjan, ndërsa së fundi ishte transferuar në Qendrën e Paraburgimit në Pejë.