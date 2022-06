SHFMU ”Bajram Curri” (Drenoc), fituese e turneut në Malishevë

Pas tri ditësh gara, ku morën pjesë 24 shkolla fillore me 240 vajza pjesëmarrëse është mbyllur turneu i vajzave në kuadër të projektit të FFK-së, i përkrahur nga programi i UEFA-s në kuadër të fondit HatTrick ”Girls just want to play football”(Vajzat duan vetëm të luajnë futboll)