Shfaqje spektakolare me dronë në Tiranë Tirana ka përmbyllur në mënyrën më të bukur të mundshme ditën e verës, ku me anë të disa dronëve është dhuruar spektakël për të gjithë qytetarët që e kanë pasur mundësinë ta shohin live. Fillimisht me anë të disa dronëve u krijua një zemër, më pas harta e Shqipërisë dhe një “faleminderit Shqipëri”. Kjo shfaqje…