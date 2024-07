Shfaqen vonesa në transportimin e pasaportave të mërgimtarëve, MPJD i jep vërejtje kompanisë

“Referuar pyetjeve tuaja, përkitazi me mosarritjen në kohë të postës diplomatike, respektivisht pasaportave të Kosovës në disa misione diplomatike jashtë vendit, nga operatori ekonomik për ofrimin e shërbimeve postare diplomatike, ju njoftojmë se menjëherë konform mundësive të parapara ligjore, MPJD i ka shqiptuar vërejtje operatorit ekonomik si dhe duke e paralajmëruar se mosrespektimi i afateve, pason me masa të parapara me ligj, deri në shkëputje të kontratës” – thuhet në përgjigje.