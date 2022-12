Shevchenko: Messi është simboli i Argjentinës, ai e meriton të fitojë Kupën e Botës

Legjenda e Milanit, Andriy Shevchenko ka folur në lidhje me Leo Messin.

Messi është kryefjala e Kampionatit Botëror në Katar 2022.

Ai udhëhoqi Argjentinën e tij drejt finales së Botërorit, duke qenë lojtari kyç për ekipin.

E performanca e tij mbresëlënës ka bërë që shumë yje të futbollit ta komentojnë.

Së fundmi në lidhje me Leon ka folur edhe Andriy Sevchenko, përcjell lajmi.net.

Shevchenko tani është në Doha si mysafir i FIFA-s dhe do të jetë në stadiumin Lusail të dielën pasdite për finalen e Kupës së Botës mes Argjentinës dhe Francës.

Ai thotë se do të përfundonte “përrallën” nëse do të ishte Messi që do të ngrinte trofeun në fund.

“Messi është simboli i Argjentinës”, tha Shevchenko për ‘Sky Sports’

“Një legjendë – një nga më të mirët e të gjitha kohërave. Ju e keni vënë atë me [Diego] Maradona dhe Pele. Një lojtar si ai meriton të fitojë Kupën e Botës.

Do të jetë një histori e mrekullueshme – jo vetëm ajo që ka bërë në karrierën e tij, por si po luan tani. Ai është një lider absolut, duke luajtur lojëra të shkëlqyera, duke shënuar gola të mirë, duke bërë pasime për partnerët e tij. Ai është një udhëheqës dhe kapiten i vërtetë”, përfundoi ukrainasi.

Kujtojmë që finalja Argjentina – Franca do të luhet më 18 dhjetor, nga ora 16:00./Lajmi.net/