Sheshet e Prishtinës mbushen me flamuj të Ukrainës Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina është dekoruar me flamuj të Ukrainës me rastin e njëvjetorit të luftës pushtuese të Rusisë në Ukrainë. Komuna e Prishtinës ka filluar ditë më parë t’i jap ngjyrat e flamurit ukrainas kryeqytetit tonë, ndërsa për ditën e nesërme ka paraparë një numër aktivitetesh. Aksionin për përvjetorin e pushtimit të Rusisë në…