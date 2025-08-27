Sherri në TikTok del jashtë kontrollit – Diamanti Blu rrihet në transmetim të drejtpërdrejtë!
ShowBiz
Rrjetet sociale sërish janë tronditur nga një ngjarje e pazakontë.
TikTokeri i njohur Diamanti Blu është sulmuar fizikisht gjatë një transmetimi live, pasi kishte ofenduar publikisht një tjetër emër të njohur të TikTok-ut – Aronin, transmeton lajmi.net
Pamjet e incidentit janë përhapur me shpejtësi në rrjete sociale, duke shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit dhe përdoruesit e platformës. Sipas informacioneve fillestare, disa persona të paidentifikuar e kanë sulmuar Diamantin gjatë live-it, për shkak të deklaratave të tij ndaj Aronin, me të cilin ka pasur përplasje virtuale prej javësh, transmeton lajmi.net.
Ky nuk është rasti i parë që konfliktet virtuale në TikTok përfundojnë në dhunë fizike. Në vitet e fundit, rrahjet dhe përplasjet mes TikTokerëve në Shqipëri dhe Kosovë janë shtuar ndjeshëm, duke ngritur shqetësime për ndikimin negativ të përmbajtjes toksike dhe mungesën e kontrollit në rrjetet sociale.
Deri tani, nuk ka ende një reagim zyrtar nga vetë Diamanti Blu apo nga autoritetet për incidentin./lajmi.net/