Sherr për parking në Prizren përfundon me rrahje – viktima në spital, sulmuesi në mbajtje

18/03/2026 08:53

Një rast i lëndimit të lehtë trupor është raportuar më 17 mars rreth orës 17:20 në rrugën Prizren, pas një mosmarrëveshjeje lidhur me një vend parkimi.

I dyshuari, një mashkull kosovar, dyshohet se ka sulmuar fizikisht viktimën, gjithashtu mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor pas sulmit, transmeton lajmi.net.

Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërguar në mbajtje, ndërsa rasti vazhdon të hetohet nga autoritetet përkatëse.

Raporti i plotë: 

LËNDIM I LEHTË TRUPOR

Rr. Kolonel Ahmet Krasniqi, Prizren 17.03.2026 – 17:20. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që pas një mosmarrëveshje rreth parkingut kishte sulmuar fizikisht viktimën mashkull kosovar. Viktima ka pranuar tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

March 18, 2026

Kurti shpreh ngushëllime për tre kosovarët e vdekur në vendin e...

March 18, 2026

Ambasada identifikon tre nga viktimat në Austri- krejt çfarë dihet deri...

March 18, 2026

Të enjtën përurohet segmenti Vushtrri-Prishtinë, Kurti dhe Basha marrin pjesë në...

March 18, 2026

Policia deklarohet për aksidentin në Vranidoll, e konfirmon vdekjen e motoçiklistit...

March 17, 2026

Irani konfirmon vdekjen e shefit të sigurisë Ali Larijani, thonë mediat...

March 17, 2026

Vjenë: Rrënohen skelet, dyshohet për katër punëtorë të vdekur e disa...

Lajme të fundit

Kurti shpreh ngushëllime për tre kosovarët e vdekur...

Ambasada identifikon tre nga viktimat në Austri- krejt...

Mane reagon pas Senegalit iu mor Kupa e...

Të enjtën përurohet segmenti Vushtrri-Prishtinë, Kurti dhe Basha...