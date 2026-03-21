Sherr mes shqiptarëve në Itali pasi pëlqenin të njejtën vajzë, 30-vjeçari vritet me katër plumba, arrestohet autori
Një 30-vjeçar shqiptar është vrarë gjatë natës në Itali. Gjergj Pergegaj u eliminua në Olmo me katër të shtëna me armë zjarri, ndërsa mediat italiane raportojnë se krimi është kryer nga tjetër shtetas shqiptar, 35-vjeçar, i cili edhe është arrestuar. Ngjarja ndodhi rreth mesnatës midis të premtes, 20 mars dhe të shtunës, 21 mars, në…
Ngjarja ndodhi rreth mesnatës midis të premtes, 20 mars dhe të shtunës, 21 mars, në zonën përpara klubit në rrethrrotullimin e Olmos , në fillim të Via Romana.
Sipas hetimeve paraprake, krimi mund të ketë ndodhur për shkak se të dy të rinjtë pëlqenin të njëjtën vajzë.
Megjithatë ende nuk janë përcaktuar detajet e sakta të ngjarjes dhe pritet të zbulohen në vijim.