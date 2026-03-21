Sherr mes shqiptarëve në Itali pasi pëlqenin të njejtën vajzë, 30-vjeçari vritet me katër plumba, arrestohet autori

Bota

21/03/2026 11:34

Një 30-vjeçar shqiptar është vrarë gjatë natës në Itali. Gjergj Pergegaj u eliminua në Olmo me katër të shtëna me armë zjarri, ndërsa mediat italiane raportojnë se krimi është kryer nga tjetër shtetas shqiptar, 35-vjeçar, i cili edhe është arrestuar.

Ngjarja ndodhi rreth mesnatës midis të premtes, 20 mars dhe të shtunës, 21 mars, në zonën përpara klubit në rrethrrotullimin e Olmos , në fillim të Via Romana.

Sipas hetimeve paraprake, krimi mund të ketë ndodhur për shkak se të dy të rinjtë pëlqenin të njëjtën vajzë.

Megjithatë ende nuk janë përcaktuar detajet e sakta të ngjarjes dhe pritet të zbulohen në vijim.

