Sherr me thika në Pogradec, lëndohet 23-vjeçari Në Pogradec një 23-vjeçar është konfliktuar për motive të dobëta me një person tjetër. Si pasojë e konfliktit 23-vjeçari është lënduar me thikë, i cili pas ndihmës mjekësore është paraqitur në Komisariat dhe ka bërë kallëzim. Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të autorit dhe vijojnë kontrollet për kapjen e tij. Grupi hetimor nën…