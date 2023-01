Shërimi nga thumbimi i bletëve në Batllavë, trajtohen 33 sëmundje

Shumëkush mund të mos ketë dëgjuar më parë për apiterapeutinë.

E zhvilluar në kohërat antike si në Egjipt, në Greqinë e Lashtë dhe në Kinë, sot trajtimi përmes bletëve ndodhë edhe në Kosovë.

Bedri Statovci është apiterapeuti i parë i certifikuar për shërimin e sëmundjeve me anë të bletëve, e cili thotë se me këtë trajtim shërohen 33 sëmundje, shkruan lajmi.net.

Shumë njerëz i shmangen thumbit të bletëve, por pa e ditur që ky helm mund të jetë shërues për shumë sëmundje, të cilat shumë shpesh mund të mos gjejnë shërbim në mjeksinë bashkohore.

E ky lëng i hidhur i quajtur apitoksinë, e bëri kureshtar Statovcin që më pas të interesohet për kurse praktike dhe teorike jashtë Kosovës.

“12 Fillimisht ne patëm rastin të lexojmë literaturë në apektin historik se cka është apiterapia, kështu ne patëm rastin të shohim në formën më të thjeshtë më laike. Kështu që më ka interesuar, më ka zgjuar kureshtje, prej jashtë kam lexu për apiterapinë, pse jo edhe te ne? Mu dha rasti e regjistrova kursin, dikund afër tetë muaj dhe anën teorike pastaj edhe anën praktike, ku si temë seminarike e diplomimit të këtij kursi ishte APIKOMORA, dmth projekti i apikomorës”, tha ai.

E, trajtimi me helmin e bletëve apo apiterapia është më uniki dhe më i rëndësishmi.

Apiterapia është një formë e mjekësisë alternative që ende nuk gjen zbatim në mjekësinë shkencore.

Statovci flet për karakteristikat e trajtimit me helm të bletës.

“Ky kënd është ku bëhet trajtimi me apitoksinë. Me apitoksinë shqip i bjenë me helmin e bletës. Aktualisht në këtë muaj nuk është e preferuar deri në muajin maj bile, bën në raste të jashtëzakonshme, por nuk është e preferuar me e apliku këtë metod, sepse apiterapeuti mund ta mos njoh moshën e individit, që është shumë thelbësore. Nëse nuk e njeh moshën e individit mund të ndodh që pacientit nuk ia kemi dhënë dozën e mjaftueshme të apitoksinës dhe efekti natyrisht s’mund të ketë qenë i kënaqshëm. Ky është vibrator ku pacienti pasi të ketë marrë thumbin e bletës për me e shpërnda nëpër muskuj më lehtë dhe më pa pasoja”, tha Statovci.

Krejt kjo punë nuk mund të kryhet në qoftë se nuk e ke një specialist që mund ta kryej anti shok terapinë.

“Natyrisht që për të funksionuar si duhet nuk është edhe aq e lehtë, sepse këtu duhet të jetë para se të fillon trajtimi i pacientit këtu duhet të kalohen së paku tri alegroteste me apitoksinë, do të thotë është një kriter më i rrept dhe këtu duhet të jetë pranë pacientit i cili dinë me e apliku antishok terapinë dmth tekniku i mjeksisë. Ne e kemi teknikun me përvojë mbi 40 vjecare, ku kemi pas këtë vit për herë të parë tre pacienta t’i trajtojmë dhe jam shumë optimist. Në dy rastet e para, trajtimi ka qenë më i ngadalshëm, kurse në një tumor i lëkurës ka qenë dicka shumë interesant për ne kur patëm sukses. Mbet vetëm një pikë e zëzë, vetëm një qelizë inaktive e vdekur dhe asgjë tjetër. Këto ishin trajtimet e para me apitoksinë në mesin tonë”, tha ai.

Trajtime në këtë apikomor kanë marrë mosha të ndryshme e persona që nga Kosova e deri te mërgimtarët nga Amerika e largët.

“Zakonisht ne kemi pacienta të këtij vendit, Kosovës, por kemi pasur që kanë ardh prej diasporës gjatë muajve të verës: Gjermanisë, Italisë, Amerikës, dhe sa i përket moshave këtu preferohet prej moshës tri vjeçare e deri në moshën më të shtyrë. Ka qenë shumë inkurajues rasti i disa pacientave ku kanë përparuar shumë sa i përket seancave që kanë filluar në fillim dhe në mbarim, sepse zakonisht te pacientët ne e bëjmë një spirometri për të parë ndryshimin e parametrave te pacienti. Kur po dalin vlerat e spirometrisë shumë më të larta ne po na inkurajon, por edhe pacienti po shkon shumë i kënaqur”, u shpreh Statovci.

E trajtimi i sëmundjeve përmes thumbimit të bletëve kërkon disa kushte.

Për të ndërtuar vendin e përshtatshëm që më pas të trajtohen raste të problemeve të ndryshme shëndetësore, Bedriut iu desh t’i përmbahej disa kritereve.

“Realisht me iu thënë ndërtimi i apiomorës që po shihet i ka specifikat e veta, i ka disa karakteristika, të cilat kam qenë i detyruar në mënyrë strikte t’i përmbahem kritereve, sepse këtu pacientet vijnë për tu trajtuar nuk guxojnë paraqet një rrezik për fëmijët, pacientët. Shihet në prapavijë që i ka disa standarde sa i përket apikomorës dhe kur është në pyetje edhe koeficienti i lagështisë, te rrymimi i ajrit edhe termoizolimi, materiali duhet të jetë organin, brenda mundësive, kurse brenda nuk preferohet që apikomora të ngjyroset me materie kimike, por kryesisht me dru të paster organik”, deklaroi ai.

Hapësira është e organizuar në atë formë që gjithçka të funksionojë në mënyrën më të mirë të mundshme.

Apikomora e ndërtuar për mrekulli, bën që brenda saj të vendosen disa aparate që punën e secilit në detaje e tregon vet ai.

“Këtu në apikomor ekzistojnë disa menyra te trajtimit për pacientë të cilët kanë nevojë. P.sh me kete inhalatorë është bërë trajtimi prej muajit maj deri në muajin shtator, tash sezona ka pushu e këtij inhalatori, është inhalatori i fundit prodhimi i fundit i kësaj lamie i ka të gjitha parametrat më të mirë optimal dhe pacientit i mundësohet prej të gjitha korsive me i marrë materialet me të mira që i sjellë bleta prej natyrës. Ky inhalatorë iu mundëson pacientëve zgjidhjen e shumë problemeve shëndetësore si asma, bronkiti, alergjive të ndryshme etj”, tha ai.

Derisa secili element kryen funksionin e vetë për trajtimin e problemeve shëndetësore të pacientëve, inhalatori ka ndër funksionet kryesore.

Përmes tij trajtohen edhe sëmundjet e lehta me të cilat përballen njerëzit edhe si pasojë e ndryshimit të temperaturave gjatë stinëve.

“Inhalatori tjetër që po shihet tani ështe aktiv, ky na mundëson që pacientët të trajtohen 12 muaj të vitit, sidomos është shumë praktik kur tash në vjeshtë, ka nevojë për njerëz që kanë probleme me grip, me viruse të ndryshme, lufton antibakteriet, antibakterial, antimykotik, antioskidant; dmth ka një spektër të gjerë të veprimit, cka është mrekullia e kësaj që sasia e propolisit, i cili shkrihet këtu në këtë inhalator krijohet në formë avulli dhe mundëson qe të bëjmë trajtimin më të mirë të mundshëm për krijimin e disa parametrave në shëndetin e njëriut që i duhen në stinën e dimrit sidomos”, tregoi Statovci për emisionin “Shenjë”.

Përveç këtyre gjendet edhe një shtrat në të cilin bëhet një relaks i trurit.

Sipas Statovcit, pacienti përjeton relaksin e njëjtë si të kesh bërë tetë orë gjumë, por kjo nuk mund të thuhet edhe për personat me probleme të zemrës.

“Ky është trajtimi më këtë shtratin e dremitjes, Pacienti në këtë shtratë shtrihet dhe i jepet mundësia të i bëhët një relaks i trurit të personit, ku gjatë 60 minutave që shtrihet në këtë në formë desidremitet(?) arrin që truri të përjeton relaksin sikur të kishte pushuar tetë orë. Terminin i shtrirjes së disa pacienteve është i kufizuar, ata që kanë probleme kardiake më së shumti u lejohet deri ne 30 minuta. Sa i përket problemeve shëndetësore të pacientave që kanë nevojë për këto ka një spektër të gjerë, diku së paku 32-33 probleme shëndetësore që kanë njerëzit nevojë me u shtri këtu”, përfundoi ai. /Lajmi.net/