Sherifi: Osmani po e pret Kurtin që të konkurrojë për Kryeprokuror Sekretari i Nismës, Bilall Sherifi, ka bërë një reagim pas deklaratës së kryeministrit Albin Kurti se “më e rëndësishme kish me qenë me u pasë bë Kryeprokuror”. Me anë të një reagimi në Facebook, Sherifi është shprehur se si duket për këtë arsye presidentja Vjosa Osmani, deri më sot nuk e ka dekretuar Kryeprokurorin. “Si…