Sherifi: Nesër do ta mësojmë a do përcaktohet Albin Kurti për “trotuaret” apo për “xhipat e zi” Sekretari i Nismas Socialdemokrate, Bilall Sherifi, ka shkruar të dielën në lidhje me takimin e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq, në Bruksel. Sipas Sherifit nesër Kurti do të përcaktohet për “trotuaret” apo “xhipat e zi”. Këtë situatë Sherfi e ka përshkruar se “dita e së vërtetës së kauzave të…