Sherifi: Nëse nuk i qëndron marrëveshjes me Limajn, Kurti ka telashe me 4 mandate Sekretari i Përgjithshëm i Nismës Socialdemokrate, Bilall Sherifi, ka folur për ujdinë e Albin Kurtit me Fatmir Limajn, e cila parasheh që ky i fundit të bëhet kryetar i Kuvendit. Ai ka bërë me dije se nëse Kurti i përmbahet kësaj marrëveshje ecja përpara do të jetë më e lehtë. Në emisionin “Pressing” të T7,…