Sherifi: Limaj iu ofrua PDK-së pa kushte, por ata s’patën vullnet për bashkëpunim

Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj dhe kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj kanë zyrtarizuar koalicionin parazgjedhor.

Anëtari i NISMA-s, Bilall Sherifi i ka dhënë arsyet se pse kjo parti nuk i është bashkuar PDK-së por AAK-së.

Sherifi në RTV Dukagjini ka thënë se kryetari i partisë, Fatmir Limaj, i është ofruar PDK-së, pa kushte, por nga kjo parti nuk ka pasur vullnet për bashkëpunim.

Sherifi u shpreh se Limaj nuk kishte kërkuar asnjë pozitë nga PDK-ja, por kjo nuk i kishte bindur ata që ta pranonin.

“Fatmir Limaj ka pas ndjeshmëri nga momenti që udhëheqësit e PDK-së, Veseli e Thaci kanë shkuar në Hagë. Vazhdimisht ka bërë përpjekje për tu afruar pa kushte. Bisedimet e vitit 2021 dështuan. Megjithëse që u vendosëm në një pozitë të tillë nga drejtuesit e atëhershëm të PDK-së, ku pesë minuta para se të përfundoj afati na thanë nuk mundemi. Prapë Limaj për shkak të bazës së PDK-së, ka pas kontakt të vazhdueshëm me disa nga drejtuesit e PDK-së, ka qenë i hapur. Ka një vit, ka pasur takime e biseda, fatkeqësisht kanë ardhur në përfundim që të ecin vetë.”

“Baza e PDK-së, thotë që Limaj i nevojitet Kuvendit. Ka marrë mesazhe që të afrohet me PDK-në. Fatkeqësisht, për arsye që ata i dinë, nuk ka ndodhë një gjë e tillë. Kemi pasur pastaj kërkesa nga Haradinaj për koalicion, jemi përgjigje ndaj një kërkese të tillë.” – tha Sherifi.

Ndër të tjera, Sherifi është shprehur se në vizitat e Limajt në Hagë, më ish-krerët e PDK-së, nuk kanë folur fare për politikë.

“Limaj asnjë fjalë se ka thënë për politikë në takim me Thacin e Veselin në Hagë, kanë biseduar tema të lira miqësore. Vizitat nuk kanë pasur karakter politik. Limaj ka thënë se s’ka kushte, kthehem pas asnjë kusht. As kryetar as kandidat, asgjë. Vetëm t’i bashkojmë forcat.” – ka thënë ai.