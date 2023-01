Sherifi: Kurti nuk po jep garanci që nuk e pranon Asociacionin Bilall Sherifi, ish-deputet i Nismës Socialdemokrate, ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, nuk është duke dhënë garanci se nuk do ta themelojë Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Ai në emisionin “Five”, ka thënë se në të kaluarën sa ishte në opozitë, e kërcënonte qeverinë e atëhershme me rrëzim nëse do ta themelonin…