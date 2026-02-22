Shërbimi Sekret vret një burrë që u përpoq të hynte në pronën e Trumpit
Një burrë u qëllua dhe u vra nga Shërbimi Sekret në resortin Mar-a-Lago të presidentit amerikan Donald Trump në Palm Beach, Florida, herët të dielën në mëngjes. Shefi i komunikimit të Shërbimit Sekret, Anthony Guglielmi, tha se burri, rreth të 20-ve, u vra pasi “hyri në mënyrë të paligjshme në perimetrin e sigurt” në resort…
Bota
Një burrë u qëllua dhe u vra nga Shërbimi Sekret në resortin Mar-a-Lago të presidentit amerikan Donald Trump në Palm Beach, Florida, herët të dielën në mëngjes.
Shefi i komunikimit të Shërbimit Sekret, Anthony Guglielmi, tha se burri, rreth të 20-ve, u vra pasi “hyri në mënyrë të paligjshme në perimetrin e sigurt” në resort rreth orës 1:30 të mëngjesit të dielën, transmeton Telegrafi.
Të dy agjentët e Shërbimit Sekret dhe një zëvendës i zyrës së sherifit të qarkut Palm Beach iu përgjigjën incidentit, ku të shtëna u shkrepën nga zyrtarët e zbatimit të ligjit.
Nuk është e qartë nëse një agjent i Shërbimit Sekret apo zëvendësi i zyrës së sherifit lokal e qëlloi për vdekje burrin.
Gugliemi, në deklaratën e tij të së dielës, tha se burri u pa nga porta veriore e pronës “duke mbajtur atë që dukej të ishte një pushkë dhe një bidon karburanti”.
Zëdhënësi i Shërbimit Sekret shtoi se asnjë agjent nuk u lëndua gjatë incidentit dhe se agjencia po e mban të fshehtë identitetin e të ndjerit, ndërsa zyrtarët kërkojnë të njoftojnë të afërmit e tij më të afërt.