Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit nxjerrin personin e ngujuar në “Via Ferrata”, publikojnë fotografi nga operacioni

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor ka njoftuar se personit të lënduar i është dhënë ndihma e parë dhe pastaj është evakuar nga faqja shkëmbore, deri te ekipet mjekësore.

“Sot me datë 21.02.2024, rreth orës 15:30 ka ndodhur një aksident në Via Ferratën “Mati”, në Grykën e Rugovës, Pejë. Me të marr lajmin për ndihmë, shpëtuesit e stacionit Pejë dhe Deçan janë mobilizuar dhe nisur për operacion. Personit të lënduar i është dhënë ndihma e parë dhe pastaj është evakuar nga faqja shkëmbore, deri te ekipet mjekësore. Në operacion ka asistuar edhe Brigada e Zjarrfikësve nga Peja. I falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit. Të lënduarit i dëshirojmë shërim të shpejtë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/