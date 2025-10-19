Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës fillon operacion në Malet e Sharrit
Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës ka filluar një operacion në Malet e Sharrit. Nga ShKShMK nuk kanë dhënë detaje të tjera, shkruan lajmi.net. “Një skuadër e ShKShMK ka filluar një operacion të Kërkim-Shpëtimit në malet e Sharrit. Për më shumë informata do të njoftoheni me kohë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/
