Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës fillon operacion në Malet e Sharrit

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës ka filluar një operacion në Malet e Sharrit. Nga ShKShMK nuk kanë dhënë detaje të tjera, shkruan lajmi.net. “Një skuadër e ShKShMK ka filluar një operacion të Kërkim-Shpëtimit në malet e Sharrit. Për më shumë informata do të njoftoheni me kohë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/

Lajme

19/10/2025 22:20

Shërbimi i Kërkim-Shpëtimit Malor të Kosovës ka filluar një operacion në Malet e Sharrit.

Nga ShKShMK nuk kanë dhënë detaje të tjera, shkruan lajmi.net.

“Një skuadër e ShKShMK ka filluar një operacion të Kërkim-Shpëtimit në malet e Sharrit. Për më shumë informata do të njoftoheni me kohë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 19, 2025

Për shtatë muaj 13 mijë aksidente me 58 të vdekur

October 19, 2025

Arbër Ademi i BDI thotë se koalicioni rreth tyre fitues absolut:...

October 19, 2025

​Arbër Ademi nga AKI: Në Çashkë shkruhet historia, për herë të...

October 19, 2025

Prishtina me 51 anëtarë, Prizreni me 41 – Kështu do të...

October 19, 2025

​Arrijnë rezultatet e para nga votimet me postë për kryetar të Prishtinës

October 19, 2025

Bujar Osmani e uron Izet Mexhitin për fitoren në Çair –...

Lajme të fundit

Për shtatë muaj 13 mijë aksidente me 58 të vdekur

Arbër Ademi i BDI thotë se koalicioni rreth...

​Arbër Ademi nga AKI: Në Çashkë shkruhet historia,...

Prishtina me 51 anëtarë, Prizreni me 41 –...