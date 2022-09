Shënon Saka, barazohet ndeshja Man Utd – Arsenal

Bukayo Saka ka barazuar shifrat në ndeshjen Man United – Arsenal.

Arsenal po e dominon skuadrën e Manchester United në pjesën e dytë dhe tashmë kanë gjetur edhe barazimin, përcjell lajmi.net.

Ishte minuta e 60′ kur ‘Gunners’ arritën të barazonin, me golin e shënuar nga Bukayo Saka.

Gjithçka nisi me një aksion që rrodhi nga Xhaka-Odegaard-Jesus e deri te golashënuesi Saka.

Më poshtë mund ta shihni golin. /Lajmi.net/

GOAL Man Utd 1-1 Arsenal (60 mins)

Arsenal’s second-half pressure finally tells, as Bukayo Saka pounces on a loose ball to finish past David De Gea#MUNARSpic.twitter.com/iSfUVLROz6

