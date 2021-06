Shënon Griezmann, Franca barazon rezultatin ndaj Hungarisë

Kombëtarja e Francës ka barazuar rezultatin kundër Hungarisë me golin e Antoine Griezmann në min e 66’, raporton lajmi.net.

Hungaria kaloi në epërsi në min e 45+2’ me golin e Attila Fiola, për ta mbyllur pjesën e parë në epërsi.

Pjesa e dytë nisi furishëm për francezët që nuk u ndalën së sulmuari dhe gjetën golin e barazimit përmes Griezmann në min e 66’. /Lajmi.net/

Hungary 1-1 France | GOAL! Griezmann

Antoine Griezmann in the right place at the right time to smash the ball home. France are back in this gamepic.twitter.com/pgju54EIUd#HUNFRA #FRA #HUN #EURO2020

