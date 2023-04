Shënoi gol të bukur gjatë këtij vikendi, Emir Sahiti: Synimi im është Bundesliga dhe Serie A Emir Sahiti, futbollist i Hajdukut të Splitit në Kroaci, ishte pjesë e emisionit sportiv “Koha Shtesë”. Këtë fundjavë Hajduku arriti një fitore të rëndësishme përballë Varazhdinit me rezultatin final 2-0. Sulmuesi i krahut të majtë, Sahiti, shënoi golin e dytë në minutën e 65-të me një goditje fantastike me pjesën e jashtme të këmbës. EMIR…