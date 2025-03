Shënohet Dita Evropiane e Logopedisë, kërkohet shtimi i numrit të logopedëve në institucione

Për herë të parë në Kosovë, nga ana e institucioneve shtetërore, po shënohet Dita Evropiane e Logopedisë, nga Zyra për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim me organizatën “zë”, ku u trajtuan sfidat që kanë logopedët në Kosovë.

Nga një hulumtim pesë vjeçar i organizatës “Zë”, në vitin 2020 nga 400 logopedë të diplomuar, vetëm 27 prej tyre janë të licencuar, e dy prej tyre të punësuar në QKUK.

Drejtori i Zyrës për Qeverisje të mirë në Zyrën e Kryeministrit, Habit Hajredini tha se falë këtij bashkëpunim, me institucionet përgjegjëse do të mundohen të bëjnë progres dhe të identifikojnë sfidat e logopedëve në Kosovë.

“Është një fushë e shkencave që merret me studime të diagnostifikimit dhe trajtimit të çrregullimit të komunikimit. Ne, jo vetëm që ngrisim vetëdijen te qytetarët dhe shoqëria, por bëjmë përgjegjës institucionet për të marrë premtime adekuate në këtë fushë. Falë këtij bashkëpunimi, ne së bashku me institucionet përgjegjëse mundohemi të bëjmë progres dhe të identifikojmë sfidat. Më 2024 është nda një buxhet nga ana e qeverisë që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve sociale ku hynë edhe shërbimet për logopedi”, tha Hajredini.

Ndërsa, drejtori ekzekutiv i organizatës “Zë”, Lekë Gjurgjiali shpalosi hulumtimin e tij pesë vjeçar.

Sipas tij, në vitin 2021 Klinika e ORL-së ka ofruar vetëm 379 shërbime logopedike, ndërsa organizata tij dyfishin e këtyre shërbimeve.

“Në vitin 2020 kemi pa që kanë qenë rreth 400 logopedë të diplomuar, shqetësuese ka qenë që prej tyre vetëm 27 kanë qenë të licencuar. Në një hulumtim më të thellë, Prej 27, vetëm 7 prej tyre në edukim të vazhdueshëm me master. Në vitin 2020, Vetëm dy prej tyre kanë punuar në sektor publik, i vetmi vend në sektor publik është QKUK-ja ose Klinika e orl-së. 25 të tjerë kanë qenë në sektorë privat ose joqeveritar. Në kuadër të SHSKUK-se dhe Klinikës së ORL-së janë ofruar vetëm 379 shërbime logopedike. Ne të njëjtën kohë organizata “Zë” i ka ofruar dyfishin e këtyre shërbimeve”, u shpreh ai.

E Donjeta Kelmendi nga organizata KOMF u bëri thirrje institucioneve qendrore dhe atyre lokale që të rrisin numrin e logopedëve në institucione.

“ Kjo si ditë shërben edhe për të avokuar dhe ngritur zërin për të gjitha këto sfida dhe shqetësime për logopedët që hasin në Kosovë por jo vetëm për ta, por edhe fëmijët. Numri i logopedëve në institucione publike është shume i vogël. Ne kemi një mungesë shumë të madhe. E dimë që shërbimet e logopedit janë jetike të cilat ndihmojnë shumë aftësitë e të folurit. Të jetë një thirrje drejtuar institucioneve qeveritare dhe komunave që duhet të investojnë në shërbimin e tyre”, shtoi ajo.

Shërbimet logopedike, ndihmojnë fëmijët që kanë probleme në të folur dhe në komunikim.