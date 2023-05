Shehu goditi Berishën me grusht, Mjekësia ligjore: Ka probleme të shëndetit mendor I riu që goditi me grusht ish-kryeministrin Sali Berisha dhjetorin e kaluar është person me problem mendore. Në këtë përfundim kanë dalë 4 ekspertët e mjekësisë ligjore dhe materiali është depozituar në prokurorinë e Tiranës. Për këtë hetuesit i kanë kërkuar gjykatës që të pushojë hetimet dhe të vendosë shtrim të detyruar spitalor për Shehun.…