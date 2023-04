Sheholli: Gjithmonë i kam pasur raportet e mira me serbët e Kosovës Drejtori i Institutit për Afirmimin e Marrëdhënive Ndëretnike, Fatmir Sheholli ka thënë se gëzon raporte miqësore me serbët e Kosovës. Kjo sipas tij ka ndodhur për shkak të angazhimit mbi tridhjetë vjeçar me çështjen e marrëdhënieve multietnike, përcjell lajmi.net. Ai hodhi kritika ndaj atyre që fshehin këtë gjë, duke shtuar më pas se nuk ka…