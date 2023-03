Sheholli flet me burime: Ka ngërç në takimin Kurti – Vuçiq, ky është dokumenti që solli problemet Analisti Fatmir Sheholli, ka folur me burime për atë që ka ndodhur në takimin Kurti – Vuçiq. Ai në një deklaratë të dhënë në Kanal10 ka thën se ka ngërç të jashtëzakonshëm në takimin në Ohër, shkruan lajmi.net. Sipas tij, ky ngërç ndërlidhet me një draft dokument të paraqitur nga Lajçak e Borrell, i cili…