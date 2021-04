Shefqet Krasniqi tregon kur lejohet kontakti intim gjatë Ramazanit

Krasniqi tha se agjërimi është obligim nga agimi deri në perëdim të diellit. Gjatë kësaj peridhue thekson se agjëruesit i ndalohet ushqimi, pija dhe kontakti intim.

Për këtë të fundit ai tha se lejohet nga perëndimi i diellit e deri në mëngjes.

“Me agjëru prej agimit të dytë, kur fillon sabahu deri në perëndim të diellit nga tri elemente kryesore, ushqimi, pijet dhe kontakti intim. E ka rregullu zoti, prej perendimit deri në mëngjes e kanë të lejuar me hanger me pi dhe me bë çka të dojnë”, tha Krasniqi në Klan Kosova.